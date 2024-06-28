Росіяни чи не вперше визнали "приліт": дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області

Нагадаємо, останнім часом Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

У Головному управлінні розвідки пояснили, що Росія використовує нафтопереробні заводи для підтримки своїх військ в Україні, тому удари по таких об'єктах є чутливими для окупантів.

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