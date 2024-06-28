UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни чи не вперше визнали "приліт": дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Безпілотник атакував нафтобазу у Тамбовській області РФ. На місці події почалася пожежа. Губернатор каже про можливу евакуацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, Shot.

"Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона, повідомив губернатор. Займання вже локалізовано, жертв немає", - написало РИА Новости.

Це, можливо, перший випадок, коли росіяни визнали ураження, а не заявили про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.

За даними Shot, "ворожий" БПЛА "вибухнув на території підприємства" приблизно о 4:35.

Глава регіону Максим Єгоров каже,  що відстань до найближчого населеного пункту – 3 кілометри, "у разі потреби буде проведено евакуацію мешканців, для цього все готове".

Нагадаємо, останнім часом Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

У Головному управлінні розвідки пояснили, що Росія використовує нафтопереробні заводи для підтримки своїх військ в Україні, тому удари по таких об'єктах є чутливими для окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України