Россияне едва ли не впервые признали "прилет": дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области

Беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области РФ. На месте происшествия начался пожар. Губернатор говорит о возможной эвакуации населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, Shot.
"Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета дрона, сообщил губернатор. Возгорание уже локализовано, жертв нет", - написало РИА Новости.
Это, возможно, первый случай, когда россияне признали поражение, а не заявили о повреждении вследствие падения обломков сбитого их ПВО беспилотника.
По данным Shot, "вражеский "БПЛА" взорвался на территории предприятия" примерно в 4:35.
Глава региона Максим Егоров говорит, что расстояние до ближайшего населенного пункта – 3 километра, "в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей, для этого все готово".
Напомним, в последнее время Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В Главном управлении разведки пояснили, что Россия использует нефтеперерабатывающие заводы для поддержки своих войск в Украине, поэтому удары по таким объектам чувствительны для оккупантов.
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