Россияне едва ли не впервые признали "прилет": дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области

"Пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области из-за прилета дрона, сообщил губернатор. Возгорание уже локализовано, жертв нет", - написало РИА Новости.

Это, возможно, первый случай, когда россияне признали поражение, а не заявили о повреждении вследствие падения обломков сбитого их ПВО беспилотника.

По данным Shot, "вражеский "БПЛА" взорвался на территории предприятия" примерно в 4:35.

Глава региона Максим Егоров говорит, что расстояние до ближайшего населенного пункта – 3 километра, "в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей, для этого все готово".