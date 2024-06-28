Росіяни чи не вперше визнали "приліт": дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області

Безпілотник атакував нафтобазу у Тамбовській області РФ. На місці події почалася пожежа. Губернатор каже про можливу евакуацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости , Shot .

Глава регіону Максим Єгоров каже, що відстань до найближчого населеного пункту – 3 кілометри, "у разі потреби буде проведено евакуацію мешканців, для цього все готове".

Це, можливо, перший випадок, коли росіяни визнали ураження, а не заявили про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.

"Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона, повідомив губернатор. Займання вже локалізовано, жертв немає", - написало РИА Новости.

Нагадаємо, останнім часом Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

У Головному управлінні розвідки пояснили, що Росія використовує нафтопереробні заводи для підтримки своїх військ в Україні, тому удари по таких об'єктах є чутливими для окупантів.

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