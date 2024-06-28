ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни чи не вперше визнали "приліт": дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області

П'ятниця 28 червня 2024 07:20
UA EN RU
Росіяни чи не вперше визнали "приліт": дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Безпілотник атакував нафтобазу у Тамбовській області РФ. На місці події почалася пожежа. Губернатор каже про можливу евакуацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, Shot.

"Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона, повідомив губернатор. Займання вже локалізовано, жертв немає", - написало РИА Новости.

Це, можливо, перший випадок, коли росіяни визнали ураження, а не заявили про пошкодження внаслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника.

За даними Shot, "ворожий" БПЛА "вибухнув на території підприємства" приблизно о 4:35.

Глава регіону Максим Єгоров каже, що відстань до найближчого населеного пункту – 3 кілометри, "у разі потреби буде проведено евакуацію мешканців, для цього все готове".

Нагадаємо, останнім часом Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

У Головному управлінні розвідки пояснили, що Росія використовує нафтопереробні заводи для підтримки своїх військ в Україні, тому удари по таких об'єктах є чутливими для окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Умови Путіна щодо України неприйнятні, - Трамп
Умови Путіна щодо України неприйнятні, - Трамп
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року