Росіяни в черговий раз обстріляли Сумську область: є поранені та руйнування

Сьогодні, 9 лютого, протягом дня військові РФ здійснили обстріл 7 громад Сумської області. В результаті обстрілу був поранений чоловік та пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
Під ворожий обстріл сьогодні потрапили Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Шалигинська громади. Загалом було зафіксовано 97 прильотів, у тому числі скидання 5 вибухових пристроїв з дрону.
Внаслідок російського мінометного обстрілу по одному із сіл Юнаківської громади місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження. Крім того, в громаді пошкоджено один приватний будинок. Загалом було зафіксовано 10 прильотів.
В Білопільській громаді через мінометний обстріл з території РФ пошкоджено 3 приватні будинки, до того ж в результаті обстрілу відбулося займання господарчої споруди.
Постраждала від мінометів й Есманьська громада. Внаслідок обстрілу одного із населених пунктів громади пошкоджено кілька будинків та будівель.
Господарчу будівлю було пошкоджено також внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади.
"В інших громадах, на щастя, без наслідків", - додали в ОВА.
Нагадаємо, вчора по Сумській громаді було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг.
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