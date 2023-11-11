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Росіяни через невдачі на фронті тероризують мешканців Херсонської області, - ЦНС

Херсонська область, Субота 11 листопада 2023 19:33
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Росіяни через невдачі на фронті тероризують мешканців Херсонської області, - ЦНС Фото: росіяни чинять насилля на ТОТ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують чинити насилля на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру, низка успішних ударів по тилах ворога та успішні диверсійно-розвідувальні вилазки Сил оборони України вздовж Дніпра різко знизили морально-психологічний стан ворожих військ.

Усе через те, що найбільш боєздатні підрозділи окупанти стягнули на Запорізьку ділянку фронту, а вздовж Дніпра залишила резервні сили. Почастішали випадки втечі та залишення позицій.

"Проте дезертири також становлять загрозу для цивільного населення, оскільки вони озброєні та позбавлені, будь-яких моральних принципів та обмежень. Солдати та офіцери окупаційних військ вчиняють злочини, викрадають людей заради заволодіння їх матеріальними цінностями та гвалтують жінок, в тому числі неповнолітніх", - повідомили в ЦНС.

Пошук партизанів на окупованих територіях

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у підконтрольних загарбникам районах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Зокрема, у Мелітополі інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" та партизанів.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни навіть направили до Запорізької області "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином, вони планували подолати українське підпілля у регіоні.

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