Росіяни все частіше відмовляються воювати. Генштаб пояснив, що на це впливає

"В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях", - повідомили в штабі.

За їх даними, основними чинниками, які на це впливають є:

великі втрати в живій силі;

несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;

відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту;

примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ситуація на фронті станом на сьогодні, 29 квітня.

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