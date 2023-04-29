Росіяни все частіше відмовляються воювати. Генштаб пояснив, що на це впливає

В Донецькій області все частіше російські військові відмовляються виконувати бойоі завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях", - повідомили в штабі.
За їх даними, основними чинниками, які на це впливають є:
Нагадаємо, ми повідомляли, яка ситуація на фронті станом на сьогодні, 29 квітня.
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