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Россияне все чаще отказываются воевать. Генштаб объяснил, что на это влияет

Фото: россияне отказываются воевать (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области все чаще российские военные отказываются выполнять боевые задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В районе Марьинки, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях", - сообщили в штабе.

По их данным, основными факторами , которые на это влияют являются:

  • большие потери в живой силе;
  • несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами;
  • отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты;
  • принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

Напомним, мы сообщали, какая ситуация на фронте на сегодня, 29 апреля.

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Донецкая областьГенштаб ВСУВойна России против Украины