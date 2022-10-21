Росіяни будують на Донбасі власну "лінію Маннергейма": супутникові знімки

"Вагнерівці" почали зводити протитанкові укріплення біля міста Горське (Луганська область). Опубліковано супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, росіяни збудували зміцнення завдовжки 1,6 кілометра, яке складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Окупанти сподіваються, що така споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.
Супутникові знімки укріплень росіян (cnn.com)
Як зазначає СNN, у РосЗМІ вже прозвали такі споруди "лінією Вагнера". При цьому через малу протяжність укріплень українські військові можуть просто оминути його.
Також у виданні додають, що росіяни вже мають грандіозні плани щодо цих укріплень і зводитимуть їх від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.
"Укріплення такої довжини протягнеться приблизно на 217 кілометрів", - розповідають у виданні.
Зазначимо, що такі оборонні споруди схожі певною мірою на лінію Маннергейма, яка у 1920-1930 роки була зведена Фінляндією для того, щоб стримати можливий наступальний удар СРСР. Вона являла собою комплекс оборонних споруд, який включав протитанкові загородження, схожі на ті, які зараз зводять росіяни.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни почали копати укріплення в районі Чаплинки (Херсонська область).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.