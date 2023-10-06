UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни будуть використовувати більше "шахедів" для атак України, - Гуменюк

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни будуть використовувати більше дронів-камікадзе типу "шахед" під час атак на українські міста. Цьому сприяє допомога Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що буде збільшуватися кількість. Це не залякування, це об'єктивна реальність і аналітика. Вони можуть застосовувати більшу кількість "шахедів", оскільки вони (росіяни, - ред.) мають підтримку з інших країн, безпосередньо Іран", - сказала Гуменюк.

Вона також нагадала, що Росія на своїй території почала збирати "шахеди", які маркують як "Герань-2". Щобільше окупанти хизуються своїм виробництвом.

Речниця наголосила, що українські військові  протистояти Росії та її дронам. На думку Гуменюк, Україна має переваги у "морському бої".

Нічна атака дронів

Цієї ночі, 6 жовтня, повітряну тривогу оголошували у східних, південних та центральних областях. Військові попереджали, що окупанти запустили "шахеди".

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 33 дрони. Нашій протиповітряній обороні вдалося збити 25 безпілотників. ППО працювала в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

В Одеській області є влучання у прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджене зерносховище, будівлі та вантажівки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівдрониРосійська ФедераціяВійна в Україні