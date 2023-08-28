Росіяни будуть дуже серйозно битися за Токмак: експерт пояснив причину

Росіяни дуже серйозно битимуться за Токмак

Гетьман називає Токмак проміжною метою. Росіяни перетворили місто на великий логістичний вузол, навколо якого звели укріплення з протитанковими ровами. На його думку, за Токмак ворог битиметься "дуже серйозно".

"Тому що далі Мелітополь, якщо подивитися на карти, то за Токмаком майже немає фортифікацій, тільки блокпости до самого Мелітополя і узбережжя. Не секрет, що наше завдання - вийти на Азовське море. А якщо не встигнемо зробити це до сезону дощів, то хоча б на 15-20 кілометрів до берега, щоб узяти під вогневий контроль все те, що росіяни можуть переміщати з материкової частини в бік Криму і навпаки", - розповів він РБК-Україна.

Очевидно, що зі звільненням Мелітополя українські сили переріжуть сухопутний коридор до Криму і фактично розсічуть окуповані території на півдні. Але Владислав Селезньов не поспішає з висновками щодо Токмака.

Не можна однозначно назвати стратегічним напрямок на Токмак

За його словами, наша армія наступає там, де може. І не можна з упевненістю говорити про те, що основні сили задіяні в напрямку на Токмак.

"Тільки Генштаб знає остаточний задум, до якої мети ми будемо рухатися і яким чином діяти. Тому однозначно говорити про те, що напрямок на Токмак є стратегічним, не варто", - зазначив він.

Експерт каже: росіян промацують на чотирьох південних ділянках від Василівки (Запорізька область) до Вугледара (Донецька область). Це нервує ворога і змушує постійно переміщати оперативні резерви.

На півдні противник до нашого контрнаступу зосередив близько 1000 одиниць ствольної та реактивної артилерії. І згідно з підрахунками, майже за три місяці вдалося знищити щонайменше 2/3. Додаткові ресурси підтягуються, але вони не компенсують втрат, додав Селезньов.

Більш детально про те, як далі розвиватимуться події на півдні та що може зупинити наступ на Токмак - у матеріалі РБК-Україна.