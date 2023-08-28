Россияне будут очень серьезно сражаться за Токмак: эксперт объяснил причину

Россияне очень серьезно будут биться за Токмак

Гетман называет Токмак промежуточной целью. Россияне превратили город в большой логистический узел, вокруг которого возвели укрепления с противотанковыми рвами. По его мнению, за Токмак враг будет сражаться "очень серьезно".

"Потому что дальше Мелитополь, если посмотреть на карты, то за Токмаком почти нет фортификаций, только блокпосты до самого Мелитополя и побережья. Не секрет, что наша задача - выйти на Азовское море. А если не успеем сделать это до сезона дождей, то хотя бы на 15-20 километров к берегу, чтобы взять под огневой контроль все то, что россияне могут перемещать с материковой части в сторону Крыма и наоборот", - рассказал он РБК-Украина.

Очевидно, что с освобождением Мелитополя украинские силы перережут сухопутный коридор в Крым и фактически рассекут оккупированные территории на юге. Но Владислав Селезнев не спешит с выводами относительно Токмака.

Нельзя однозначно назвать стратегическим направление на Токмак

По его словам, наша армия наступает там, где может. И нельзя с уверенностью говорить о том, что основные силы задействованы в направлении на Токмак.

"Только Генштаб знает окончательный замысел, к какой цели мы будем двигаться и каким образом действовать. Поэтому однозначно говорить о том, что направление на Токмак является стратегическим, не стоит", - отметил он.

Эксперт говорит: россиян прощупывают на четырех южных участках от Васильевки (Запорожская область) до Угледара (Донецкая область). Это нервирует врага и заставляет постоянно перемещать оперативные резервы.

На юге противник к нашему контрнаступлению сосредоточил около 1000 единиц ствольной и реактивной артиллерии. И согласно подсчетам, почти за три месяца удалось уничтожить по меньшей мере 2/3. Дополнительные ресурсы подтягиваются, но они не компенсируют потерь, добавил Селезнев.

Более подробно о том, как дальше будут развиваться события на юге и что может остановить наступление на Токмак - в материале РБК-Украина.