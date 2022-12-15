Росіяни близько чотирьох років збирали ресурси для війни з Україною, - Залужний

вичерпали ці ресурси і розтратили свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату. І це свідчить про те, що план було обрано неправильно.

За словами головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти із цієї ситуації.