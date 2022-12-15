Россияне около четырех лет собирали ресурсы для войны с Украиной, - Залужный

Российская армия около четырех лет собирала ресурсы для войны против Украины. Однако они исчерпали их, не добившись практически никакого результата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Economist.
исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата. И это свидетельствует о том, что план был выбран неверно.
По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации.
Напомним, по данным аналитиков ISW, Путин готовит население к затяжной, изматывающей войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.
При этом в Офисе президента Украины отмечают, что Россия решится на мирные переговоры и вывод войск из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.
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