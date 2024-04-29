Росіяни більше 300 разів били по Запорізькій області: є поранений і зруйноване житло

Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Внаслідок атаки на Запорізький район поранено чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Запоріжжя Івана Федорова.
По обласному центру окупанти завдали ракетного удару.
Шість авіаційних ударів прийшлися по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.
118 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
П’ять обстрілів з РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине.
216 артобстрілів росіяни завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла.
Сьогодні протягом ночі через ракетну небезпеку і загрозу авіаційних засобів ураження повітряну тривогу оголошували у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Вчора, 28 квітня, о 13:37 у Запоріжжі російські окупанти атакували промисловий об'єкт. Минулося без постраждалих. Інформацію про руйнування мер міста обіцяв надати пізніше.
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