Росіяни безуспішно наступають, а ЗСУ завдали 8 ударів по районах їх зосередження, - Генштаб

Українські військові відбили понад 50 атак російських окупантів на сході. Тим часом загарбники випустили балістичні ракети по мирних містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Протягом доби противник завдав 2 ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Сьогодні Російська Федерація знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. В результаті ворожих атак є поранені серед цивільного населення.
"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.
Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
За даними штабу, вище політичне керівництво Білорусі продовжує підтримувати російську агресію та надає противнику повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Олександрівка Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Катеринівка, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше Харківської області.
Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.