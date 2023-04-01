Россияне безуспешно наступают, а ВСУ нанесли 8 ударов по районам их сосредоточения, - Генштаб

Украинские военные отразили более 50 атак российских оккупантов на востоке. Тем временем захватчики выпустили баллистические ракеты по мирным городам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
В течение суток противник нанес 2 ракетных, 25 авиационных ударов и совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Сегодня Российская Федерация снова нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. В результате вражеских атак есть раненые среди гражданского населения.
"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отметили в Генштабе.
Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение этих суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
По данным штаба, высшее политическое руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию и предоставляет противнику воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах продолжается подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с тем, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Александровка Черниговской области; Барановка, Волфино, Катериновка, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Зыбино, Охримовка и Красное Первое Харьковской области.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.
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