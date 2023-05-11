Росіяни безуспішно наступали на Авдіївському напрямку: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

10 травня російські війська здійснили наземні удари поблизу Куп’янська. У Генштабі України повідомили, що на куп’янському напрямку російські війська намагалися покращити тактичні позиції та вели безуспішні наступальні дії поблизу Масюківки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Стельмахівки (33 км на південний схід від Куп’янська).

Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що частини 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) завдали удару по зосередженню українських військ в районі Куп'янська.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська вели позиційні бої поблизу Гряниківки (25 км на північний схід від Куп’янська) та Вільшан (15 км на північний схід від Куп’янська). Голова Харківської області Олег Синегубов заявив, що російські війська завдали удару по самому Куп'янську балістичними ракетами малої дальності "Іскандер".

Також 10 травня російські війська здійснили наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Серебрянського лісу та Білогорівки, обидва приблизно за 10 км на південь від Кремінної.

Російські "воєнкори" заявили, що в промзоні Білогорівки точаться запеклі бої. Український міський голова Сєвєродонецька Роман Власенко заявив, що російські війська завдають ударів зенітно-ракетними комплексами С-300 по підконтрольній Україні території Луганської області.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий зазначив, що російські війська в основному менш активні на всьому напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна і що за минулу добу на цій ділянці відбулося лише три бойових зіткнення.

Бої на Донбасі

Російські війська та сили групи "Вагнера" продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях 10 травня, незважаючи на попередні погрози власника "Вагнера" Євгена Пригожина, що бойовики відійдуть з цього району опівночі.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в межах Бахмута та в напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Ступочки (13 км на південний захід від Бахмута). Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута відбулося 28 бойових зіткнень.

У МО РФ заявили, що російські десантно-штурмові загони продовжували наступальні дії для захоплення кварталів у північно-західному та західному Бахмуті. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також вели штурм у напрямку Часів Яр (12 км на захід від Бахмута).

10 травня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк. 10 травня бойовики так званої "ДНР" опублікували геолокаційні кадри, які, ймовірно, підтверджують попередні заяви Росії про те, що російські війська захопили Кам’янку (5 км на північний схід від Авдіївки) ще 20 березня.

Російські військові блогери стверджували, що бої тривають на північ від Авдіївки і що російські сили проводили невдалі штурми в Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки), поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і на південних підступах до Авдіївки. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

10 травня російські війська не проводили жодних підтверджених наземних ударів у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

10 травня російські війська завдали авіаударів по українських позиціях у Херсонській та Запорізькій областях. У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали авіаударів уздовж лінії фронту в Запорізькій області та по Гуляйполю, Малій Токмачці, Оріхову, Степногірську, а також Кізомису та Станіславу, на південний захід від м. Херсона.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська завдали ударів осколково-фугасними бомбами ФАБ-500 і КАБ-1500-ЛГ-Ф по українських складах у Херсонській області, намагаючись перешкодити українським силам потенційно перетнути річку Дніпро.

Російські джерела продовжують спекулювати про можливу підготовку українських контрнаступів на півдні України. Російський військовий блогер поширив заяви про те, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Дніпра, незважаючи на те, що інший його колега стверджував, що українських військ не було на цьому березі.

Інший "воєнкор" стверджував, що українські сили вздовж запорізького фронту відтягують артилерію та особовий склад для перегрупування, що впливає на щільність вогню. Опубліковані 9 травня геолокаційні кадри підтверджують, що артилерійські підрозділи 503-го гвардійського мотострілецького полку (19-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) діють у цьому районі поблизу Нестерянки (11 км на південний захід від Оріхова).