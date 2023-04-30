Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

29 квітня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки в напрямку Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та на південь від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки в напрямках Тернів, Невського (обидва за 16-18 км на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).

Українські війська продовжують обстріли російських тилів у Луганській області. Російські джерела стверджували, що 29 квітня українські сили вдарили по Брянці (9 км на захід від Алчевська на трасі Т0504) чотирма ракетами HIMARS.

Бої на Донбасі

29 квітня російські війська досягли обмежених успіхів у Бахмуті. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показали обмежене просування росіян у південно-західному та північно-західному Бахмуті.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися в північно-західному Бахмуті та захопили Бахмутський медичний коледж у центрі Бахмута та Бахмутський промисловий коледж у південній частині міста. Військовий блогер стверджував, що російські війська контролюють 92 відсотки Бахмута і здійснили наземні атаки біля дороги через Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута), а також поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки та Іванівського (5 км на захід від Бахмута).

Інший "воєнкор" стверджував, що війська "Вагнера" досягли траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут і досягли обмеженого прогресу в південному Бахмуті. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжують вести наземні атаки в Бахмуті та здійснили безуспішні наземні атаки поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Часового Яру (9 км на захід від Бахмута) та Предтечиного (12 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили все ще мають доступ до логістичних шляхів до Бахмута, заперечуючи заяви Росії про те, що російські війська контролюють шляхи до Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися розблокувати трасу E40 у напрямку Красної Гори (6 км на північ від Бахмута).

29 квітня російські війська здійснили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська здійснили безуспішні наземні атаки поблизу Авдіївки, Сіверного (5 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу траси H20 на захід від Новобахмутівки (12 км на північ від Авдіївки), а також поблизу Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

На опублікованих 29 квітня кадрах видно, як під Авдіївкою діють підрозділи 1454-го мотострілецького полку 9-ї бригади та 14-ї бригади "Кальміус" (1-й армійський корпус так званої "ДНР"). У Генштабі України повідомили, що російські війська все частіше відмовляються від бойових дій на Мар’їнському напрямку через значні втрати в живій силі, несвоєчасну подачу боєприпасів, відсутність засобів індивідуального захисту та накази проводити штурм без важкої техніки та артилерійської підтримки.

29 квітня російські війська не проводили наступальних дій на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська не вели наземних ударів на Шахтарському напрямку. На кадрах, опублікованих 29 квітня, нібито видно, як оперативно-бойове тактичне формування "Каскад" (елемент так званої "ДНР") діє поблизу Вугельдару.

"Південна вісь"

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська ввечері 28 квітня завдали ракетного удару морського базування по командному пункту українського Херсонського угруповання військ.

29 квітня російське державне інформаційне видання "РИА Новости" опублікувало кадри, на яких корабель Чорноморського флоту Росії запускає ракети "Калібр" нібито по українському командному пункту. Українські чиновники не прокоментували заяву Росії.

29 квітня російські війська продовжували вести звичайний вогонь на лінії фронту на захід від Гуляйполя та в Херсонській області. 29 квітня російський "воєнкор" опублікував відео, як російські війська обстрілюють українські позиції поблизу Гуляйполя з термобаричної артилерійської системи ТОС-1А. ISW продовжує оцінювати, що розподіл цього активу на рівні військового округу не забезпечить російським силам вирішальної переваги на полі бою.

Українські війська продовжують обстріли російських військових у тилових районах на півдні України. 29 квітня російське джерело заявило, що українські війська завдали удару з HIMARS по командному пункту російської 19-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) за 20 км від лінії фронту, а геолокаційні кадри показують наслідки удару з HIMARS поблизу Таврії Запорізької області (14 км на північний захід від Токмака та 20 км від нинішньої лінії фронту).

Російська влада продовжує закріплювати фізичний контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 28 квітня заявив, що 3 тис. співробітників ЗАЕС мають контракти з російським державним оператором атомної енергії "Росатомом". Гроссі заявив, що в НАЕК "Енергоатом" працює 1000 осіб.

Гроссі також заявив, що невідомі оператори станції, імовірно російські, працюють над відновленням ліній електропередач між ЗАЕС і окупованою Росією територією та Запорізькою теплоелектростанцією (ЗАТЕС). Росія, ймовірно, має на меті встановити легітимність як єдиного спроможного оператора ЗАЕС, очолюючи ремонти, які Україна не може виконати, поки Росія окупує станцію.