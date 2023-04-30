Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

29 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в направлении Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в направлениях Тернов, Невского (оба в 16-18 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной).

Украинские войска продолжают обстрелы российских тылов в Луганской области. Российские источники утверждали, что 29 апреля украинские силы ударили по Брянке (9 км к западу от Алчевска на трассе Т0504) четырьмя ракетами HIMARS.

Бои на Донбассе

29 апреля русские войска добились ограниченных успехов в Бахмуте. Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показали ограниченное продвижение россиян в юго-западном и северо-западном Бахмуте.

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись в северо-западном Бахмуте и захватили Бахмутский медицинский колледж в центре Бахмута и Бахмутский промышленный колледж в южной части города. Военный блоггер утверждал, что российские войска контролируют 92 процента Бахмута и совершили наземные атаки у дороги через Хромово (непосредственно к западу от Бахмута), а также вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки и Ивановского (5 км западнее Бахмута).

Другой "военкор" утверждал, что войска "Вагнера" достигли трассы Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут и достигли ограниченного прогресса в южном Бахмуте. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжают вести наземные атаки в Бахмуте и совершили безуспешные наземные атаки вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Временного Яра (9 км западнее Бахмута) и Предтечино (12 км юго-западнее Бахмута) ).

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы все еще имеют доступ к логистическим путям в Бахмут, отрицая заявления России о том, что российские войска контролируют пути в Бахмут. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно пытались разблокировать трассу E40 в направлении Красной Горы (6 км к северу от Бахмута).

29 апреля российские войска совершили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска совершили безуспешные наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (10 км юго-западнее г. Донецк).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска совершили наземные атаки вблизи трассы H20 к западу от Новобахмутовки (12 км к северу от Авдеевки), а также близ Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки) и Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки) .

На опубликованных 29 апреля кадрах видно, как под Авдеевкой действуют подразделения 1454 мотострелкового полка 9-й бригады и 14-й бригады "Кальмиус" (1-й армейский корпус так называемой "ДНР"). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска все чаще отказываются от боевых действий на Марьинском направлении из-за значительных потерь в живой силе, несвоевременной подачи боеприпасов, отсутствия средств индивидуальной защиты и приказа проводить штурм без тяжелой техники и артиллерийской поддержки.

29 апреля российские войска не предпринимали наступательных действий на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска не вели наземные удары на Шахтерском направлении. На кадрах, опубликованных 29 апреля, якобы видно, как оперативно-боевое тактическое формирование Каскад (элемент так называемой ДНР) действует близ Вугельдара.

"Южная ось"

Министерство обороны России заявило, что российские войска вечером 28 апреля нанесли ракетный удар морскому базированию по командному пункту украинской Херсонской группировки войск.

29 апреля российское государственное информационное издание "РИА Новости" опубликовало кадры, на которых корабль Черноморского флота России запускает ракеты "Калибр" якобы по украинскому командному пункту. Украинские чиновники не прокомментировали заявление России.

29 апреля российские войска продолжали вести обычный огонь на линии фронта к западу от Гуляйполя и Херсонской области. 29 апреля российский "военкор" опубликовал видео, как российские войска обстреливают украинские позиции вблизи Гуляйполя из термобарической артиллерийской системы ТОС-1А. ISW продолжает оценивать, что распределение этого актива на уровне военного округа не обеспечит российским силам решающее преимущество на поле боя.

Украинские войска продолжают обстрелы российских военных в тыловых районах на юге Украины. 29 апреля российский источник заявил, что украинские войска нанесли удар с HIMARS по командному пункту российской 19-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) в 20 км от линии фронта, а геолокационные кадры показывают последствия удара с HIMARS вблизи Тав. Запорожской области (14 км северо-западнее Токмака и 20 км от нынешней линии фронта).

Российские власти продолжают закреплять физический контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 апреля заявил, что 3 тыс. сотрудников ЗАЭС имеют контракты с российским государственным оператором атомной энергии "Росатомом". Гросси заявил, что в НАЭК "Энергоатом" работает 1000 человек.

Гросси также заявил, что неизвестные операторы станции, вероятно, российские, работают над восстановлением линий электропередач между ЗАЭС и оккупированной Россией территорией и Запорожской теплоэлектростанцией (ЗАТЭС). Россия, вероятно, ставит целью установить легитимность как единственного состоятельного оператора ЗАЭС, возглавляя ремонты, которые Украина не может выполнить, пока Россия оккупирует станцию.