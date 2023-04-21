Росіяни безуспішно намагались оточити ЗСУ в Мар'їнці: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

20 квітня російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська намагалися покращити свої тактичні позиції в районі Кремінної та вели безуспішні наступальні дії біля південних околиць Кремінної та поблизу Григорівки (11 км на південь від Кремінної).

Українські джерела повідомляли про бої біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і про те, що поблизу населеного пункту діє чеченський спецназ "Ахмат". Відомий російський військовий блогер стверджував, що попередні заяви Росії про те, що українські війська відступили від Спірного (13 км на південь від Білогорівки), були передчасними і що українські війська досі контролюють населений пункт станом на 20 квітня.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки в напрямку Торського (15 км на захід від Кремінної), Тернів (17 км на північний захід від Кремінної) та Невського (17 км на північний захід від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували розвідку на північний захід від Сватового. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські війська відбили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Тимівки Харківської області (32 км на північний захід від Сватового) та Андріївки Луганської області (15 км на захід від Сватового).

Бої на Донбасі

20 квітня російські війська продовжили штурм Бахмута та його околиць. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили 22 російські атаки на бахмутському напрямку - зокрема у місті Бахмут та в районі села Хромове (2 км на північний захід від Бахмута).

Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що російські звичайні сили намагалися просунутися до Ступочок (приблизно 14 км на південний захід від Бахмута), тоді як сили групи "Вагнера" продовжували атакувати українські сили з центральної, південної та північної частин Бахмута.

Російське джерело стверджує, що війська "Вагнера" змінюють напрямок головного удару на Бахмут і посилюють зусилля для просування до траси O0506, яка проходить через Хромове до Бахмута. Військовий блогер стверджував, що війська "Вагнера" атакували поблизу Хромового і змогли просунутися до невизначеної траси - ймовірно, O0506 - яку українські сили використовують як наземну лінію зв’язку (GLOC) з Бахмутом.

На відео з геолокацією, опублікованому 20 квітня, видно, як українські війська обстрілюють позиції Росії на північний захід від Хромового. Джерело, пов’язане з "Вагнером", опублікувало відео, на якому нібито екіпажі танків "Вагнера" обстрілюють українські сили в центрі Бахмута з танків Т-90. Інший російський "воєнкор" стверджував, що "вагнерівці" "впевнено утримують позиції" в районі адмінбудівлі Бахмута та центральної площі, тоді як українці утримують "відносно невелику" частину міської території.

20 квітня російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки; за 5 км на північний схід від Авдіївки в Кам'янці; і в межах 15 км на захід від Авдіївки в Первомайському, Водяному та Невельському.

Український Генштаб також повідомив, що українські сили відбили численні російські атаки на Мар’їнку та Побєду, відповідно за 23 та 27 км на південний захід від Донецька.

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що російські сили намагалися оточити українські сили в Мар’їнці та безуспішно відновили наземні атаки поблизу Невельського та Первомайського. Він стверджував, що російський штурм Сіверного з боку Водяного змусив українські сили відступити з невизначених позицій.

Інше російське джерело стверджувало, що російські війська продовжували атакувати Мар’їнку та Невельське, а також що тривають бої в районі Новобахмутівки (приблизно 15 км на північний захід від Авдіївки). Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили намагалися контратакувати в районі Красногорівки (приблизно 9 км на північ від Авдіївки), де зараз тривають бої.

На геолокаційних кадрах також видно, як артилерійські частини так званої "ДНР" 14-ї артилерійської бригади "Кальміус" надають вогневу підтримку 80-му окремому розвідувальному батальйону "Спарта", завдаючи ударів по українських позиціях на північ від Водяного. На Авдіївському напрямку діють підрозділи добровольчого батальйону так званої "ДНР" "П'ятнишка". 5-та бригада так званої "ДНР" 1-го армійського корпусу продовжувала діяти на мар’їнському напрямку.

20 квітня російські війська продовжували атакувати українські позиції на південний захід від Донецька, але не досягли жодних територіальних здобутків. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські штурми Пречистівки та Вугледара в межах 60 км на південний захід від міста Донецьк. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили наземну атаку в напрямку Пречистівки, а українські сили провели бойову розвідку поблизу Павлівки (близько 48 км на південний захід від м. Донецьк).

"Південна вісь"

Російські війська продовжували оборонні приготування на півдні України. Речник українського оперативно-тактичного угруповання "Грім" Дмитро Плетенчук 20 квітня заявив, що російські війська на східному (лівому) березі Херсонської області облаштовують рубежі оборони, грабують і перевозять награбоване на автомобілях, оскільки російські війська відчувають невпевненість у своїх позиціях.

Плетенчук зазначив, що дискурс про ймовірний майбутній український контрнаступ заповнює російський інформаційний простір. Плетенчук заявив, що мінні поля активно гальмують просування Росії в невизначеному районі на півдні України.

Український Генштаб повідомив, що російські війська перекинуть 400 призовників з Ізюмівки (14 км на північний захід від Феодосії) на оборонні позиції у Володимирівку, Крим (18 км на південний захід від Євпаторії).

Речник російського Східного угруповання збройних сил Олександр Гордєєв заявив, що російські війська використовували термобаричну артилерійську систему ТОС-1А, яка зазвичай є на рівні військового округу, поблизу Новоданилівки (36 км на південний захід від Гуляйполя) на заході Запорізької області, що може свідчити про те, що Росія віддає перевагу посиленню оборонних позицій вздовж цієї лінії.

20 квітня російський військовий блогер заявив, що російські війська, можливо, досягли незначних територіальних здобутків на південь і південний схід від Гуляйполя, але відмовився від своєї доповіді, заявивши, що ця інформація є непідтвердженою. 20 квітня російські війська продовжували вести регулярний вогонь на захід від Гуляйполя та в Херсонській та Миколаївській областях.