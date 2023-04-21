Россияне безуспешно пытались оцепить ВСУ в Марьинке: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

20 апреля российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в Кременной районе. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска пытались улучшить свои тактические позиции в районе Кременной и вели безуспешные наступательные действия у южных окраин Кременной и вблизи Григоровки (11 км к югу от Кременной).

Украинские источники сообщали о боях у Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и о том, что вблизи населенного пункта действует чеченский спецназ "Ахмат". Известный российский военный блоггер утверждал, что предварительные заявления России о том, что украинские войска отступили от Спорного (13 км к югу от Белогоровки), были преждевременными и что украинские войска до сих пор контролируют населенный пункт по состоянию на 20 апреля.

Другой русский "военкор" утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в направлении Торского (15 км к западу от Кременной), Тернов (17 км к северо-западу от Кременной) и Невского (17 км к северо-западу от Кременной).

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали разведку северо-западнее Сватового. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские войска отбили три украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Тимовки Харьковской области (32 км северо-западнее Сватового) и Андреевки Луганской области (15 км западнее Сватового).

Бои на Донбассе

20 апреля русские войска продолжили штурм Бахмута и его окрестностей. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили 22 российских атаки на бахмутском направлении - в частности в городе Бахмут и в районе села Хромово (2 км северо-западнее Бахмута).

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские обычные силы пытались продвинуться к Ступочкам (около 14 км юго-западнее Бахмута), тогда как силы группы "Вагнера" продолжали атаковать украинские силы из центральной, южной и северной частей Бахмута.

Российский источник утверждает, что войска "Вагнера" меняют направление главного удара на Бахмут и усиливают усилия для продвижения к трассе O0506, проходящей через Хромово в Бахмут. Военный блоггер утверждал, что войска "Вагнера" атаковали вблизи Хромового и смогли продвинуться к неопределенной трассе – вероятно, O0506 – которую украинские силы используют как наземную линию связи (GLOC) с Бахмутом.

На видео с геолокацией, опубликованном 20 апреля, видно, как украинские войска обстреливают позиции России северо-западнее Хромового. Источник, связанный с "Вагнером", опубликовал видео, на котором якобы экипажи танков "Вагнера" обстреливают украинские силы в центре Бахмута из танков Т-90. Другой российский "военкор" утверждал, что "вагнеровцы" "уверенно удерживают позиции" в районе админздания Бахмута и центральной площади, в то время как украинцы удерживают "относительно небольшую" часть городской территории.

20 апреля российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на линии фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки; в 5 км северо-восточнее Авдеевки в Каменце; и в пределах 15 км к западу от Авдеевки в Первомайском, Водяном и Невельском.

Украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы отразили многочисленные российские атаки на Марьинку и Победу, соответственно в 23 и 27 км юго-западнее Донецка.

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские силы пытались оцепить украинские силы в Марьинке и безуспешно восстановили наземные атаки вблизи Невельского и Первомайского. Он утверждал, что российский штурм Северного со стороны Водяного вынудил украинские силы отступить с неопределенных позиций.

Другой российский источник утверждал, что русские войска продолжали атаковать Марьинку и Невельское, а также продолжающиеся бои в районе Новобахмутовки (примерно 15 км северо-западнее Авдеевки). Российский "военкор" утверждал, что украинские силы пытались контратаковать в районе Красногоровки (около 9 км к северу от Авдеевки), где сейчас продолжаются бои.

На геолокационных кадрах также видно, как артиллерийские части так называемой "ДНР" 14-й артиллерийской бригады "Кальмиус" оказывают огневую поддержку 80-му отдельному разведывательному батальону "Спарта", нанося удары по украинским позициям к северу от Водяного. На Авдеевском направлении действуют подразделения добровольческого батальона так называемой ДНР Пятнишка. 5-я бригада так называемой "ДНР" 1-го армейского корпуса продолжала действовать на марьинском направлении.

20 апреля российские войска продолжали атаковать украинские позиции юго-западнее Донецка, но не достигли никаких территориальных достижений. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы Пречистовки и Угледара в пределах 60 км юго-западнее города Донецка. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские войска совершили наземную атаку в направлении Пречистовки, а украинские силы провели боевую разведку вблизи Павловки (около 48 км юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

Российские войска продолжали оборонительные приготовления на юге Украины. Представитель украинской оперативно-тактической группировки "Гром" Дмитрий Плетенчук 20 апреля заявил, что российские войска на восточном (левом) берегу Херсонской области обустраивают рубежи обороны, грабят и перевозят награбленное на автомобилях, поскольку российские войска испытывают неуверенность в своих позициях.

Плетенчук отметил, что дискурс о вероятном будущем украинском контрнаступлении заполняет российское информационное пространство. Плетенчук заявил, что минные поля активно тормозят продвижение России в неопределенном районе на юге Украины.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска перебросят 400 призывников из Изюмовки (14 км северо-западнее Феодосии) на оборонительные позиции во Владимировку, Крым (18 км юго-западнее Евпатории).

Представитель российской Восточной группировки вооруженных сил Александр Гордеев заявил, что российские войска использовали термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А, которая обычно находится на уровне военного округа, вблизи Новоданиловки (36 км юго-западнее Гуляйполя) на западе Запорожской области, что может свидетельствовать , что Россия предпочитает усиление оборонительных позиций вдоль этой линии.

20 апреля российский военный блоггер заявил, что российские войска, возможно, достигли незначительных территориальных достижений к югу и юго-востоку от Гуляйполя, но отказался от своего доклада, заявив, что эта информация неподтверждена. 20 апреля российские войска продолжали вести регулярный огонь западнее Гуляйполя и в Херсонской и Николаевской областях.