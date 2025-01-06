Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ "у кліщі", - ОСУВ "Хортиця"

"Покровський напрямок один з найгарячіших впродовж останніх чотирьох тижнів, а може, і більше. Тому так, там гаряче. Але їм (росіянам - ред.) зараз не вдається досягти такого успіху, що дозволив би їм безпосередньо загрожувати самому місту Покровськ", - сказав Трегубов.

За його словами, росіянам не вдається взяти місто "у кліщі", хоча вони намагаються "просочитися".

"Якщо ми говоримо про велике переміщення, про те, що насправді може загрожувати місту у найближчій перспективі, то так ми зараз сказати не можемо. Хоча вони намагаються так чи інакше обходити, чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах. Дуже важко у кожному зведенні перераховувати повний перелік тих населених пунктів, у яких вони намагаються проводити штурмові дії, бо він достатньо довгий", - додав речник.