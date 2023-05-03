Росіяни авіабомбами атакували Кізомис Херсонської області: є руйнування

У середу, 3 травня, російські війська керованими авіабомбами атакували село Кізомис у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід, обійшлося без постраждалих.

"Російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні зранку російська армія вдарила по селу Токарівка Херсонської області. Одна людина загинула, перебуваючи на власному подвір'ї.

Пізніше росіяни обстріляли село Степанівка Херсонської області. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

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