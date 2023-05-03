UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни авіабомбами атакували Кізомис Херсонської області: є руйнування

Фото: росіяни авіабомбами атакували Кізомис Херсонської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 3 травня, російські війська керованими авіабомбами атакували село Кізомис у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні.

Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні зранку російська армія вдарила по селу Токарівка Херсонської області. Одна людина загинула, перебуваючи на власному подвір'ї.

Пізніше росіяни обстріляли село Степанівка Херсонської області. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України