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Россияне авиабомбами атаковали Кизомыс Херсонской области: есть разрушения

Фото: россияне авиабомбами атаковали Кизомыс Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 3 мая, российские войска управляемыми авиабомбами атаковали село Кизомыс в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Российская авиация атаковала Кизомыс Белозерской общины. Враг выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомба", - говорится в сообщении.

Из-за атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня утром российская армия ударила по селу Токаревка Херсонской области. Один человек погиб, находясь на собственном подворье.

Позже россияне обстреляли село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

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