Россияне атакуют Украину "Шахедами" с двух направлений, есть сбития, - Игнат

Российские оккупанты сегодня, 27 марта, атакуют Украину при помощи иранских дронов-камикадзе "Шахед" с двух направлений. Украинские защитники уже сбивают воздушные цели врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Происходит то, что всегда. Время от времени враг атакует Украину "Шахедами-136" или "Шахедами-131". Атакуют с севера и юго-восточного направления. Это Брянская область, а также восточное побережье Азовского моря. Там группа "Шахедов" и там группа "Шахедов", - рассказал Игнат.

Он добавил, что за вражескими дронами уже охотятся. При этом, по его словам, если украинцы услышат взрывы, то может означать, что работают системы ПВО, но могут быть и "прилеты".

"Уже есть результаты определенные, несколько "Шахедов" уничтожены в Киевской области, из Черниговской области они улетели. И в Днепропетровской области тоже, по предварительной информации, есть сбития", - отметил спикер Воздушных сил.