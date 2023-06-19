Росіяни атакують південь та схід України "Шахедами" і ракетами: що відомо

Атака дронами

У командуванні Повітряних сил заявили про рух безпілотних літальних апаратів у Північно-Західному напрямку.

Згодом, повідомили про БПЛА "Шахед" в небі над Донецькою областю.

Ракетна загроза

Повітряні сили попередили про ракетну загрозу в Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Згодом, про ракетну небезпеку повідомили в Одеській та Миколаївській областях.

Про загрозу російської атаки балістичними ракетами оголосили в Харківській, Донецькій та Луганській областях. Повідомили про пуски ракет з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

Робота ППО в Одеській області

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про роботи сил протиповітряної оборони в регіоні.

Також, про роботу ППО в Одесі заявили у Повітряних силах ЗСУ.