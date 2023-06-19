Россияне атакуют юг и восток Украины "Шахедами" и ракетами: что известно

Российская оккупационная армия в ночь на 19 июня атаковала Украину иранскими беспилотниками и ракетами. В восточных и южных областях объявили о воздушной тревоге
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В командовании Воздушных сил заявили о движении беспилотных летательных аппаратов в Северо-Западном направлении.
Впоследствии сообщили о БПЛА "Шахед" в небе над Донецкой областью.
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Впоследствии о ракетной опасности сообщили в Одесской и Николаевской областях.
Об угрозе российской атаки баллистическими ракетами было объявлено и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Сообщили о пусках ракет с временно оккупированного Токмака Запорожской области.
Как сообщает Суспільне, в Запорожье, во время воздушной тревоги, раздались взрывы.
В Одесской областной военной администрации сообщили о работах сил противовоздушной обороны в регионе.
Также, о работе ПВО в Одессе заявили в Воздушных силах ВСУ.
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