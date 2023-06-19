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Россияне атакуют юг и восток Украины "Шахедами" и ракетами: что известно

Фото: Россия атакует Украину дронами и ракетами (facebook_com_Сергій_Крук)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия в ночь на 19 июня атаковала Украину иранскими беспилотниками и ракетами. В восточных и южных областях объявили о воздушной тревоге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Атака дронами

В командовании Воздушных сил заявили о движении беспилотных летательных аппаратов в Северо-Западном направлении.

Впоследствии сообщили о БПЛА "Шахед" в небе над Донецкой областью.

Ракетная угроза

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Впоследствии о ракетной опасности сообщили в Одесской и Николаевской областях.

Об угрозе российской атаки баллистическими ракетами было объявлено и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Сообщили о пусках ракет с временно оккупированного Токмака Запорожской области.

Взрывы в Запорожье

Как сообщает Суспільне, в Запорожье, во время воздушной тревоги, раздались взрывы.

Работа ПВО в Одесской области

В Одесской областной военной администрации сообщили о работах сил противовоздушной обороны в регионе.

Также, о работе ПВО в Одессе заявили в Воздушных силах ВСУ.

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