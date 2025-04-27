Росіяни атакували Житомир: кілька пожеж, серед постраждалих поліцейські

Вночі Житомир постраждав від російського обстрілу, внаслідок чого виникли пожежі в різних частинах міста. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко.
Сьогодні вночі російські війська атакували дронами Житомир, внаслідок чого виникли кілька пожеж у різних частинах міста. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували вогонь.
Вогонь охопив складську будівлю, а також суху траву. Окрім того, були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Також, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та 4 автомобілі.
За попередніми даними ДСНС, є одна постраждала особа, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.
"Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога", - повідомляють у ОВА.
Пожежі були оперативно локалізовані рятувальниками, і загроза поширення вогню була усунена.
Голова Житомирської ОВА зазначив, що частина шахедів, що атакували Житомирщину, були збиті.
Нагадаємо, що міста Дніпропетровської області цієї ночі зазнали дронової атаки з боку російських загарбників.
За словами глави ОВА, у Павлограді в результаті дронових ударів загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина. Чиновник додав, що дитина перебуває під наглядом лікарів.
Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі лунали вибухи.
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