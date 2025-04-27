Росіяни атакували Житомир: кілька пожеж, серед постраждалих поліцейські

Сьогодні вночі російські війська атакували дронами Житомир, внаслідок чого виникли кілька пожеж у різних частинах міста. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували вогонь.

Вогонь охопив складську будівлю, а також суху траву. Окрім того, були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Також, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та 4 автомобілі.

Фото: ДСНС України

За попередніми даними ДСНС, є одна постраждала особа, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.

"Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога", - повідомляють у ОВА.

Фото: ДСНС України

Пожежі були оперативно локалізовані рятувальниками, і загроза поширення вогню була усунена.

Голова Житомирської ОВА зазначив, що частина шахедів, що атакували Житомирщину, були збиті.