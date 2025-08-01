Россияне атаковали Запорожский район: есть жертва и раненые
В ночь на 1 августа россияне обстреляли Запорожский район, ударив по жилым домам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова в собственном Telegram-канале.
По словам Федорова, 1 августа в результате российских ударов по Запорожскому району пострадали двое мирных жителей.
"Россияне продолжают атаки на Запорожскую область. В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина. В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в первом сообщении.
Позже Федоров добавил, что количество пострадавших от ночной атаки на Запорожский район увеличилось.
По словам чиновника, были ранены 36-летняя и 77-летняя женщины. Одна из них получила повреждения в Веселянке, а другая - в Малокатериновке. Им оказали всю необходимую помощь.
Удар РФ по колонии в Запорожской области
Напомним, поздно вечером 28 июля, российские войска сбросили четыре управляемые авиабомбы на территорию Беленьковской исправительной колонии.
В результате атаки полностью разрушена столовая учреждения, частично - административный штаб и карантинный участок. Подтверждена гибель 16 осужденных. Общее количество пострадавших превысило 90 человек.
В Запорожской ОВА оперативно объяснили, почему осужденные не ушли в укрытие, когда была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии министр юстиции Украины Герман Галущенко сообщил, что заключенных эвакуировали оттуда сразу после российского обстрела.