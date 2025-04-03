Росіяни атакували Запоріжжя та область: що відомо

Вибухи у Запорізькій області області пролунали приблизно о 22:57 та 23:07. У другому випадку звуки вибухів були і в Запоріжжі, вони були в різних районах. Як поінформував Федоров, екстрені служби встановлюють наслідки. Пізніше, о 23:12, з'явилось перші деталі ворожої атаки.

"Внаслідок удару по одній з громад області сталося займання нежитлового приміщення. Попередньо без постраждалих. Наслідки встановлюються", - написав Федоров.