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Россияне атаковали Запорожье и область: что известно

Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 3 апреля, в Запорожье и Запорожской области прогремели взрывы. Враг атаковал регион дронами, и уже известно о первых повреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Ивана Федорова.

Взрывы в Запорожской области области прозвучали примерно в 22:57 и 23:07. Во втором случае звуки взрывов были и в Запорожье, они были в разных районах. Как проинформировал Федоров, экстренные службы устанавливают последствия. Позже, в 23:12, появились первые детали вражеской атаки.

"В результате удара по одной из громад области произошло возгорание нежилого помещения. Предварительно без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров.

Обновлено в 23:43

Федоров уточнил, что россияне запустили по Запорожью и Запорожскому району не менее 7 беспилотников.

В частности, в результате атаки повреждено складское помещение и произошло возгорание нежилого здания. По предварительной информации, без пострадавших.

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