Росіяни атакували Україну ракетами, авіацією та дронами, а ЗСУ відбили 8 атак на Донбасі, - Генштаб

Повідомляється, що росіяни не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Під ворожий вогонь потрапили райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів загарбники використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети, а також іранські безпілотники Shahed -136.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Проводиться планова ротація підрозділів Збройних сил Білорусі, які залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування дронів-каміказде з території Білорусі.

На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

- з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області; на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище; на Краматорському напрямку - з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

- з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку росіяни здійснюють оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілюють об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Генштаб також підтвердив нанесення поранень понад 40 окупантам внаслідок точкових ударів артилерії у Мелітополі Запорізької області. Окрім того, у Бердянську було знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка - до 30 поранених ворогів, у Василівці - до 25 поранених. Кількість загиблих, яку противник намагається приховати, уточнюється.

В Херсоні росіяни змушені залучати підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей до Криму.

Авіація Сил оборони протягом 17 жовтня доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу окупантів. Крім того, наші підрозділи ППО збили 25 ворожих Shahed -136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі росіян.