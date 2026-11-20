За його даними, Росія запустила понад 400 ударних дронів і понад 110 ракет, 27 з яких були балістичними. Удар розтягнули по багатьох містах і регіонах України.

"Абсолютно всі цілі - це звичайна цивільна інфраструктура, те, що буквально забезпечує життя людей", - сказав Зеленський.

Росіяни били по енергетиці, логістиці, мостах через Дніпро та залізниці. Зеленський уточнив, що були удари по підстанціях і лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв'язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки.

Станом на ранок відомо про 8 загиблих і майже 30 поранених.

Касетні ракети і повторні удари

Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Зеленський назвав цей удар одним із найбільш масованих.

"Тактика удару була цього разу особливо підлою - по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення", - наголосив він.

За словами президента, люди гинули вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження, а росіяни завдавали повторних ударів.

Скільки ракет збили

Українські військові збили 79 крилатих ракет. Зеленський зазначив, що з ними воїни спрацювали "дуже фахово". Окремо він відзначив роботу бойової авіації: F-16, "Міражів" та МіГів.

"З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами", - сказав президент.

Відновлення енергетики та інфраструктури вже триває в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, під час тієї ж атаки у Польщі впали дві російські ракети Х-101 та реактивний "Шахед".

За словами міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша, ніхто не постраждав.