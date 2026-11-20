Росія вночі випустила по Україні понад 400 дронів і понад 110 ракет, серед них - ракети з касетними боєголовками. Під удар потрапили лінії, від яких залежать атомні станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.
За його даними, Росія запустила понад 400 ударних дронів і понад 110 ракет, 27 з яких були балістичними. Удар розтягнули по багатьох містах і регіонах України.
"Абсолютно всі цілі - це звичайна цивільна інфраструктура, те, що буквально забезпечує життя людей", - сказав Зеленський.
Росіяни били по енергетиці, логістиці, мостах через Дніпро та залізниці. Зеленський уточнив, що були удари по підстанціях і лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв'язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки.
Станом на ранок відомо про 8 загиблих і майже 30 поранених.
Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Зеленський назвав цей удар одним із найбільш масованих.
"Тактика удару була цього разу особливо підлою - по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення", - наголосив він.
За словами президента, люди гинули вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження, а росіяни завдавали повторних ударів.
Українські військові збили 79 крилатих ракет. Зеленський зазначив, що з ними воїни спрацювали "дуже фахово". Окремо він відзначив роботу бойової авіації: F-16, "Міражів" та МіГів.
"З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами", - сказав президент.
Відновлення енергетики та інфраструктури вже триває в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо, під час тієї ж атаки у Польщі впали дві російські ракети Х-101 та реактивний "Шахед".
За словами міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша, ніхто не постраждав.
Як повідомляло РБК-Україна, на заході України запровадили жорсткі графіки відключень світла.
Вони діють у восьми областях, а подекуди світло буде лише 3-4 години до кінця доби.