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Росіяни атакували центр Покровська: шість людей поранені

Фото: росіяни атакували центр Покровська 30 січня, 6 поранених (pokrovsk-rada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.

"30 січня близько о 22.00 ворог вдарив по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранень зазнали 6 місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

 

Обстріл Покровська 30 січня (pokrovsk-rada.gov.ua)

Як зазначають в адміністрації, станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень місцевих мешканців.

"Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт", - констатують в МВА.

Подробиці атаки

Як розповіли в Офісі генпрокурора, 30 січня, о 22:30, російські війська здійснили ракетний обстріл м. Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та "Іскандер". 

"Внаслідок вибухів пошкоджено підприємство, де дістав поранення охоронець. Також зазнали травм п’ятеро чоловіків віком від 33 до 57 років", - зазначили у відомстві.

Усіх постраждалих направлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями для надання медичної допомоги. Один з них перебуває у важкому стані.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Покровська

Окупанти із постійною періодичністю обстрілюють Покровськ Донецької області. Наприклад, буквально 24 січня російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області, через що Покровськ залишився без води.

А в ніч на 6 січня загарбники завдали масованого удару по Покровську. Тоді загинули понад десять осіб, серед яких були діти.
 

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Покровск