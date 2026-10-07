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Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя, рух дорогами можуть обмежити

05:26 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники працюють на місці влучання (Getty Images)

7 жовтня росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Який саме об'єкт зазнав удару, в ОВА не уточнюють. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через наслідки атаки рух на окремих ділянках доріг може бути тимчасово обмежено. Мешканців просять враховувати це під час поїздок і стежити за офіційними повідомленнями.

Напередодні, вранці 6 жовтня, росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух ним тимчасово перекрили, а кількість постраждалих зросла до п'яти людей.

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ЗапоріжжяВійна в Україні