Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя, рух дорогами можуть обмежити

Який саме об'єкт зазнав удару, в ОВА не уточнюють. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через наслідки атаки рух на окремих ділянках доріг може бути тимчасово обмежено. Мешканців просять враховувати це під час поїздок і стежити за офіційними повідомленнями.