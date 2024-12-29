Росіяни атакували "Шахедами" Миколаївську область: почалися пожежі, є поранений

Атака на Чорноморську громаду

У ніч на 29 грудня о 00:50 ворог атакував дронами Чорноморську громаду, через атаку відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується.

"Крім того, унаслідок падіння уламків відбулася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники", - зазначив Кім.

За його даними, поранено 49-річного працівника підприємства, стан постраждалого задовільний.

Обстріл Очакова

Крім того, учора, 28 грудня, близько 23:40 ворог атакував "Шахедами" Очаків. Через падіння уламків збитих дронів, виникла пожежа трьох господарчих споруд та будинку для відпочиваючих у рекреаційній зоні.

"Загоряння були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.