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Росіяни атакували "Шахедами" Миколаївську область: почалися пожежі, є поранений

Фото: росіяни атакували "Шахедами" Миколаївську область (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська дронами атакували Миколаївську область. Під ударом були Очаків і Чорноморська громада, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Атака на Чорноморську громаду

У ніч на 29 грудня о 00:50 ворог атакував дронами Чорноморську громаду, через атаку відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується.

"Крім того, унаслідок падіння уламків відбулася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники", - зазначив Кім.

За його даними, поранено 49-річного працівника підприємства, стан постраждалого задовільний.

Обстріл Очакова

Крім того, учора, 28 грудня, близько 23:40 ворог атакував "Шахедами" Очаків. Через падіння уламків збитих дронів, виникла пожежа трьох господарчих споруд та будинку для відпочиваючих у рекреаційній зоні.

"Загоряння були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

Обстріли Миколаєва та області

Російські війська другу ніч поспіль атакують Миколаїв та область. Буквально в ніч на 28 грудня в Миколаєві через атаку дронів сталася пожежа в багатоповерхівці, горів дах будинку.

Крім того, через падіння збитих БПЛА пошкоджено майно підприємства. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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