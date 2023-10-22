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Росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область

Хмельницька область, Неділя 22 жовтня 2023 08:28
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Росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область Фото: росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники в ніч на 22 жовтня атакували дронами-камікадзе Хмельницьку область. У регіоні працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.

"Знову рашисти атакували Хмельниччину шахедами. Працювали сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Тюрін, наразі даних про постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі на сході на півдні нашої країни лунали сирени. Окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Поранення отримали 16 осіб, шестеро людей загинули.

Також вночі у Дніпропетровській області збили ворожу ракету.

Аналітики ISW зазначали, що росіяни, ймовірно, будуть використовувати подібні комбіновані атаки, щоб знайти прогалини в українській ППО перед можливими зимовими ударами.

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