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Россияне атаковали "шахедами" Хмельницкую область

Хмельницкая область, Воскресенье 22 октября 2023 08:28
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Россияне атаковали "шахедами" Хмельницкую область Фото: россияне атаковали "шахедами" Хмельницкую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 22 октября атаковали дронами-камикадзе Хмельницкую область. В регионе работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Facebook.

"Снова рашисты атаковали Хмельницкую область шахедами. Работали силы ПВО", - говорится в сообщении.

Как отметил Тюрин, пока данных о пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет.

Ночная атака на Украину

Этой ночью на востоке на юге нашей страны звучали сирены. Оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Ранения получили 16 человек, шесть человек погибли.

Также ночью в Днепропетровской области сбили вражескую ракету.

Аналитики ISW отмечали, что россияне, вероятно, будут использовать подобные комбинированные атаки, чтобы найти пробелы в украинской ПВО перед возможными зимними ударами.

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