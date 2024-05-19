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Росіяни атакували ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку в Харкові, є постраждалі

Фото: росіяни атакували Харків вдень 19 травня (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни атакували ракетами Харків вдень 19 травня. Під ударом опинилися цвинтар та популярне місце відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 15:15 місцева влада повідомила про вибухи в Харкові. Водночас голова ОВА попереджав про загрозу повторних ударів по місту.

"Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян", - розповів пізніше мер міста Терехов.

За словами мера, є інформація про постраждалих в результаті обстрілу. Одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, уточнив глава Харківської ОВА.

"Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", - додав Терехов. 

Пізніше Синєгубов уточнив, що, попередньо, росіяни атакували Шевченківський район міста за допомогою КАБів. Один з КАБів впав поблизу футбольного поля, де немає жодної військової інфраструктури.

Обстріли Харківської області 19 травня

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли околиці Харкова. Під ударом опинилася база відпочинку в селі Черкаська Лозова. В результаті ворожого удару загинули п'ятеро людей, зокрема вагітна жінка. Ще 16 людей отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.

За попередніми даними, росіяни завдали подвійного удару ракетами "Іскандер-М". Повторний удар відбувся в той час, коли на місце обстрілу прибули медики та рятувальники. Детальніше про обстріл бази відпочинку - читайте в публікації РБК-Україна.

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ХарківОбстріл Харкова