Росіяни атакували рятувальників в Херсоні: почалась пожежа, є постраждалий

Обстріли Херсона і області

Російська армія постійно обстрілює Херсон та область з початку масштабного вторгнення в Україну.

На даний час лівобережжя Херсонської області залишається захопленим окупантами. Зокрема, загарбники постійно обстрілюють частини ДСНС в Херсоні та в навколишніх містах та селах.

Наприклад, 22 січня в с. Білозерка окупанти також здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав - вогнеборці знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

Крім того, у неділю, 12 січня, окупанти обстріляли Херсон. Тоді частина міста залишилася без світла та тепла.

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