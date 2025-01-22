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Росіяни атакували рятувальників в Херсоні: почалась пожежа, є постраждалий

Фото: окупанти атакували рятувальників в Херсоні, є постраждалий (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли рятувальників в одному з районів Херсона. Є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів Херсона", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, під ударом опинились надзвичайники, які проводили аварійно-рятувальні роботи.

"Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами. Виникла пожежа, горіла інженерна техніка ДСНС. Вогнеборці ліквідували займання", - зазначили у МВС.

Обстріли Херсона і області

Російська армія постійно обстрілює Херсон та область з початку масштабного вторгнення в Україну.

На даний час лівобережжя Херсонської області залишається захопленим окупантами. Зокрема, загарбники постійно обстрілюють частини ДСНС в Херсоні та в навколишніх містах та селах.

Наприклад, 22 січня в с. Білозерка окупанти також здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав - вогнеборці знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

Крім того, у неділю, 12 січня, окупанти обстріляли Херсон. Тоді частина міста залишилася без світла та тепла.

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