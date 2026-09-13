Росіяни атакували потяг на кордоні, у якому перебував ексглава ЦРУ

Деталі атаки на поїзд у Ягодині

За даними компанії, ворожий реактивний меш-дрон вчасно виявив диспетчер Центральної моніторингової групи.

Сигнал про термінову евакуацію з потяга було дано за 15 хвилин до безпосереднього влучання в локомотив.

Завдяки оперативності залізничників удалось запобігти жертвам та травмуванням серед пасажирів і персоналу.

Як стало відомо, незадовго до удару по локомотиву на цій же станції перебував дипломатичний поїзд.

На його борту значущо перебували радники з питань безпеки декількох країн ЄС та європейські експолітики, зокрема колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Водночас безпосередньо під час самісінької атаки на станції Ягодин у сусідньому потязі перебував колишній очільник ЦРУ Девід Петреус.

В "Укрзалізниці" припускають, що мішенню російського безпілотника міг бути саме дипломатичний поїзд. Він виїхав зі станції раніше запланованого розкладу через безпекові коригування графіків.

Перевізник регулярно змінює маршрути руху в режимі реального часу, реагуючи на постійні загрози прицільних ударів з боку РФ.