Росіяни атакували потяг на кордоні, у якому перебував ексглава ЦРУ

Російський реактивний дрон атакував локомотив цивільного потяга на залізничній станції Ягодин у Волинській області. У момент ворожого удару на станції перебував інший поїзд, у якому був колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
За даними компанії, ворожий реактивний меш-дрон вчасно виявив диспетчер Центральної моніторингової групи.
Сигнал про термінову евакуацію з потяга було дано за 15 хвилин до безпосереднього влучання в локомотив.
Завдяки оперативності залізничників удалось запобігти жертвам та травмуванням серед пасажирів і персоналу.
Як стало відомо, незадовго до удару по локомотиву на цій же станції перебував дипломатичний поїзд.
На його борту значущо перебували радники з питань безпеки декількох країн ЄС та європейські експолітики, зокрема колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Водночас безпосередньо під час самісінької атаки на станції Ягодин у сусідньому потязі перебував колишній очільник ЦРУ Девід Петреус.
В "Укрзалізниці" припускають, що мішенню російського безпілотника міг бути саме дипломатичний поїзд. Він виїхав зі станції раніше запланованого розкладу через безпекові коригування графіків.
Перевізник регулярно змінює маршрути руху в режимі реального часу, реагуючи на постійні загрози прицільних ударів з боку РФ.
Нагадаємо, що 13 вересня 2026 року російський реактивний дрон атакував залізничну станцію Ягодин у Волинській області.
За даними видання Der Spiegel, під час атаки неподалік перебував спецпотяг із радником німецького канцлера Гюнтером Зауттером, іншими європейськими дипломатами та експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Пасажирів дипломатичного складу вдалося вчасно евакуювати, тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялося, що через удари безпілотників РФ поблизу українсько-польського кордону зазнав уражень локомотив цивільного потяга "Укрзалізниці".
Завдяки оперативності диспетчерів Центральної моніторингової групи евакуацію пасажирів розпочали за 15 хвилин до влучання.