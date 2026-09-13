Россияне атаковали поезд на границе, в которой находился эксглава ЦРУ

Подробности атаки на поезд в Ягодине

По данным компании, враждебный реактивный мешдрон вовремя обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы.

Сигнал о срочной эвакуации из поезда был дан за 15 минут до непосредственного попадания в локомотив.

Благодаря оперативности железнодорожников удалось предотвратить жертвы и травмы среди пассажиров и персонала.

Как стало известно, незадолго до удара по локомотиву на этой же станции находился дипломатический поезд.

На его борту значительно находились советники по безопасности нескольких стран ЕС и европейские эксполитики, в частности бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время непосредственно во время атаки на станции Ягодин в соседнем поезде находился бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

В "Укрзализныце" предполагают, что мишенью российского беспилотника мог быть именно дипломатический поезд. Он выехал со станции ранее запланированного расписания из-за корректировки безопасности графиков.

Перевозчик регулярно меняет маршруты движения в режиме реального времени, реагируя на постоянные угрозы прицельных ударов РФ.