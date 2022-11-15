Битва під Бахмутом та глуха оборона на півдні: нові карти боїв

Під Бахмутом продовжують точитися важкі бої, ЗСУ продовжують контрнаступ на Луганщині, а в Херсонській області російські війська переходять в оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Бої на заході Луганської області

13 і 14 листопада українські війська продовжували контрнаступальні операції на лінії Сватове-Кремінна. Опубліковані 13 листопада геолокаційні кадри підтвердили, що українські війська звільнили Макіївку.

Українські та російські джерела повідомляли про триваючі сутички в напрямку Новоселівського, Володимирівки та Стельмахівки у напрямку траси Р66.

Міністерство оборони Росії також стверджувало, що українські війська продовжували атакувати російські позиції в районі Червонопопівки, а український Генштаб повідомив, що українські сили зупинили російські штурми поблизу Торського. Українські війська також продовжували обстрілювати російське матеріально-технічне забезпечення на лінії Сватове-Кремінна.

Українські та російські сили вступили в зіткнення на північний захід від Лисичанська. Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на Білогорівку Луганської області. Водночас, російські джерела вдруге з 7 листопада заявили, що війська ПВК "Вагнера" та підрозділи так званої "ЛНР" зламали українську оборону в Білогорівці та увійшли в населений пункт.

13 листопада російські війська безуспішно намагалися відновити позиції на північному сході Харківської області.

Важкі бої на Донбасі

13 і 14 листопада російські війська активізували наступальні дії в районі Бахмута. У Генштабі повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Бахмута, Білогорівки, Спірного, Торецька і Курдюмівки. Міністерство оборони Росії та російські джерела стверджували, що їхні війська захопили Майорськ, але речник Збройних сил України Сергій Череватий заперечив ці заяви

"Російські джерела стверджували, що російські війська також проводили наземні штурми на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Білогорівки. Також вони стверджували, що війська "Вагнера" просунулися вглиб південно-східних околиць Бахмута, і що запеклі бої між ними та українськими військовими тривають на південно-східних околицях Соледару", - зазначають аналітики.

Український уряд повідомив, що 14 листопада російські війська скинули заборонену хімічну зброю - кілька аерозольних гранат К-51 - на українські опорні пункти. У звіті зазначається, що використання хімічної зброї прямо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї

13 і 14 листопада російські війська активізували наступальні дії в районі м. Авдіївка-Донецьк. У Генштабі повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки в районі Красногорівки, Первомайського та Водяного на північно-західній околиці м. Донецьк, а також Мар’їнки та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показали, що російські війська просунулися на північно-західну околицю Опитного, а російські джерела стверджували, що їхні війська намагаються відкинути українські сили далі на захід від населеного пункту.

Повідомляється, що українські сили встановили мінні загородження на шляху російських військ, щоб уповільнити цей російський наступ на захід.

Російські війська стверджували, що досягли успіхів на південний захід від Донецька. Міністерство оборони Росії і російські ЗМІ стверджували, що російські війська захопили Павлівку. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм біля Павлівки 13 листопада, тоді як російські джерела стверджували, що російські війська продовжували консолідувати контроль над північною околицею Павлівки.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська не просунулися значно на південь від Новомихайлівки через те, що українські війська використовували перепади висот між Павлівкою та Вугледаром у своїх інтересах.

Ситуація на Півдні

Геолокаційні супутникові знімки, опубліковані 13 листопада, показують новостворені російські оборонні рубежі вздовж лівого берега Дніпра, на схід від Берислава в районі Горностаївки, Любимівки та Петропавлівки

Російські військові блогери повідомили, що в Очакові сформувалися українські десантні групи, які намагалися висадитися на Кінбурнській косі, але під час бою російські війська знищили угруповання. Українські джерела не коментували ці заяви.

Росіяни продовжували наносити артилерійські, авіаційні та ракетні удари по Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях та правобережжю Херсонської області.

Також аналітики зазначають, що президент РФ Володимир Путін намагається зібрати якомога більше військових, уникаючи оголошення загальної мобілізації. А в війську продовжують виникати конфлікти між регулярною армією і так званими "ЛНР" і "ДНР".