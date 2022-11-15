До батальйону щодня. У ЗСУ розповіли про втрати окупантів під Бахмутом та Авдіївкою

Російські окупанти ведуть цілодобові штурми під Бахмутом та Авдіївкою, зазнаючи при цьому серйозних втрат. ЗСУ у відповідь завдають вогневого ураження всіма видами озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Противник веде постійні штурми у районі Бахмута та Авдіївки, намагаючись прорвати українську оборону", - заявив Череватий.

За його словами, Збройні сили України завдають вогневого ураження всіма видами озброєнь, а росіяни зазнають великих втрат. Це можна помітити за зведеннями Генерального штабу ЗСУ. Також Череватий додав, що перекинути війська з Херсонської області росіянам буде не так просто і українське командування завадить цим планам ворога.

"Інтенсивність атак нівелюється нашим вогнем і якістю нашої оборони. Для будь-якої нормальної армії світу вони вже зазнають критичних втрат, ворог може втрачати до батальйону щодня", - заявив речник.

Він підкреслив, що ворог міг би замислитися і змінити тактику, але поки що цього не видно, оскільки вони слідують завданню політичного керівництва РФ.