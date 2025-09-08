Села без газу, пожежа на підприємстві: з'явилися деталі атаки РФ на Київщину (фото)

Рятувальники загасили загоряння на промисловому підприємстві в Київській області, яке атакували ворожі дрони в ніч на 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС регіону в Telegram.

На кадрах ліквідації загоряння видно обгорілий транспорт та уламки. До робіт залучили 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Наразі відомо, що загиблих та постраждалих немає.

Також надзвичайники повідомили, що вибуховою хвилею були пошкоджені будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.

На місце інциденту також прибули правоохоронці, які додали своєю чергою, що завдано шкоди магазину та офісній будівлі. Поліція також опублікувала фото, на яких помітно вибите скло на вікнах багатоповерхівки.

Атака на Київську область в ніч на 8 вересня

Нагадаємо, що ворог запустив кілька груп безпілотників на Київську область в ніч на 8 вересня. Повідомлялось про перебої з електропостачанням, а в мережі писали про обстріл одного з об’єктів теплової генерації - Трипільської ТЕЦ.

Як повідомив голова ОВА Київської області Микола Калашник, унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі. У зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання.

"Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів. Послуга буде відновлена поступово", - зазначив начальник ОВА.