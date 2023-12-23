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Россияне атаковали предприятие в Донецкой области: есть раненые

Донецкая область, Суббота 23 декабря 2023 20:34
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Россияне атаковали предприятие в Донецкой области: есть раненые Фото: россияне атаковали предприятие в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 23 декабря, атаковали предприятие в Курахово Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня войска государства-агрессора обстреляли Покровский район Донецкой области. Целью для артиллерии РФ стала территория одного из объектов инфраструктуры, расположенного в Курахово.

"Пятеро мужчин 35, 49, 50 и 56 лет, которые во время обстрела находились на рабочих местах, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - заявили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители сообщили, что раненые доставлены в больничное учреждение для оказания квалифицированной помощи. Состояние одного из них сейчас тяжелое.

Кроме того, взрывами снарядов повреждены здания предприятия.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Мы сообщали, что вчера враг нанес артиллерийские удары по Курахово и селу Антоновке Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины.

Кроме того, на днях РФ сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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