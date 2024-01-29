Росіяни атакували Нікополь дронами та артилерією: є поранені
Російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Сьогодні через ворожі атаки по Нікополю постраждали дві особи. Їм надана необхідна медична допомога", - заявив він.
За словами Лукашука, один з поранених отримав важкі травми і був доставлений до лікарні. Другий - лікуватиметься амбулаторно.
Загалом за день російські окупанти вісім разів атакували Нікопольський район. Зокрема, вони били з артилерії та застосували три дрони-камікадзе. Росіяни гатили по райцентру та Марганецькій громаді.
У Нікополі через російські обстріли пошкоджені вісім приватних будинків, комунальне підприємство, господарські споруди, дві лінії електропередачі та газопровід.
Фото: Росіяни атакували Нікополь (t.me/mykola_lukashuk)
Обстріли Нікополя
Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Цього місяця ми писали, що внаслідок однієї з атак безпілотника було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.
Крім того, російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок чого постраждали двоє людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.