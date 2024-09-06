Росіяни атакували Миколаївську область ударними дронами, виникла пожежа, - ОВА

Минулої ночі силами та засобами протиповітряної оборони в області було знищено сім БпЛА типу Shahed 131/136.

"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Миколаївському районі вчора, 5 вересня, о 16:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок атаки у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.