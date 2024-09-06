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Росіяни атакували Миколаївську область ударними дронами, виникла пожежа, - ОВА

Фото: армія РФ запускала ударні дрони по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 6 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Миколаївську область. Падіння уламків спровокувало пожежу на відкритій місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Минулої ночі силами та засобами протиповітряної оборони в області було знищено сім БпЛА типу Shahed 131/136.

"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Миколаївському районі вчора, 5 вересня, о 16:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок атаки у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Обстріли України

Вранці 6 вересня у небі над Київською областю були виявлені ворожі ударні безпілотники. Працюють сили ППО.

Також вночі по ворожих дронах ППО працювала у Львівській області.

Крім того, вночі було чутно вибух поблизу Чернігова. Військові повідомили про збиття цілей над Чернігівською областю.

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Миколаїв