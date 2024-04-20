Росіяни атакували Миколаївську область: є жертва, серед поранених підліток

Російські війська обстріляли село Солончаки Миколаївської області. Загинула жінка, серед постраждалих - 14-річний хлопець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Внаслідок вчорашньої атаки у с. Солончаки загинула жінка", - розповів він.
Крім того, за даними голови ОВА, поранення отримали 14-річний хлопчик та літній чоловік.
"На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок", - додав Кім.
Куцурубська, Очаківська громади Миколаївської області та сам обласний центр - місто Миколаїв - постійно перебувають під обстрілами окупантів.
Наприклад, у квітні через обстріл Миколаєва загинули четверо людей, ще 5 постраждали, серед них дівчинка-підліток.
У березні через обстріл, ймовірно, балістикою, у Миколаєві одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилась до чотирьох.
А у лютому російські війська обстріляли Миколаївську область. Під удар РСЗВ потрапило село Лимани, одна людина була поранена.
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