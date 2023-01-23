Росіяни атакували майже десять громад Сумської області: є жертви та руйнування

У понеділок, 23 січня, російські військові атакували 9 громад Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Живицький повідомив, що під обстрілами протягом дня були 9 громад:
Білопільська громада: росіяни тричі відкривали вогонь з мінометів, 23 прильоти та із САУ - 24 прильоти;
Середино-Будська громада: у бік нашої території ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів);
По Зноб-Новгородській громаді противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів;
По Юнаківській громаді теж був мінометний обстріл із території РФ, 10 прильотів;
Путивльська громада: росіяни обстріляли прикордоння із РСЗВ, 6 прильотів;
По Краснопільській громаді противник стріляв із САУ, 4 прильоти;
По Миропільській громаді армійці вели артобстріл, 10 прильотів;
Ворожбянська громада: був артобстріл з території Росії, 15 прильотів. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент - туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Перебиті осколками газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії;
По Есманській громаді противник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл з території Росії - 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Граду". Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє - поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє малюків.